تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مواعيد مباريات المنتخبات المختلفة بمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتي من المقرر أن تقام في شهر يوليو هذا العالم بعد أن تأجلت لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأسفرت مراسم القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم كلا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ووفقاً لنظام الأولمبياد، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في التواجد بين الـ8 الكبار خلال منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد "بتوقيت القاهرة" على النحو التالي:

السبت 24 يوليو: مصر والبرتغال الساعة 12.30 ظهراً.

الإثنين 26 يوليو: مصر والدنمارك الساعة 7.15 صباحاً.

الأربعاء 28 يوليو: مصر واليابان الساعة 7.15 صباحاً.

الجمعة 30 يوليو: مصر والسويد الساعة 9.15 صباحاً.

الأحد 1 أغسطس: مصر والبحرين الساعة 4 فجراً.