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مدينة ليفربول توافق على حضور الجماهير لختام الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:


أعلن مجلس مدينة بشكل رسمي، الموافقة على حضور أعداد من الجماهير لمواجهات إيفرتون وليفربول في الممتاز الموسم الحالي.

ويتبقى لنادي ليفربول مباراة وحيدة على ملعبه في "أنفيلد" أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بينما ستكون أخر مباريات إيفرتون بملعبه هذا الموسم أمام وولفرهامبتون.

ووفقاً لما نُشر عبر حساب مجلس مدينة ليفربول، فقد وافقت المجموعة الاستشارية للصحة والسلامة العامة على حضور الجماهير في المباريات الختامية بملاعب ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقرر مجلس المدينة أن يستقبل ملعب استاد "جوديسون بارك" معقل فريق إيفرتون 6500 مشجعاً.

وفيما يخص ملعب استاد "أنفيلد" معقل نادي ليفربول، فقد تقرر أن يستقبل 10000 مشجع في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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