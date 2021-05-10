التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الزمالك.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مبارة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.