تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مبارة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع.

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.