الأهلي والزمالك في قمة وضع اليد على الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يلتقي الأهلي والزمالك للمرة الثانية خلال شهر رمضان الجاري وذلك اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ21 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

حين يستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك سيكون لدى كل منهما الفرصة من أجل وضع الصدارة في يده بالرغم من وجود 4 نقاط فارق بين الفريقين.

ويستطيع الأهلي تأمين طريقه لصدارة الدوري في حالة الفوز كونه يمتلك مباراتين مؤجلتين، أما الزمالك فيستطيع إذا تمكن من الفوز أن يضمن أيضًا الصدارة حتى في حالة فوز منافسه بالمؤجلتين المتبقيتين.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للزمالك الباحث عن التتويج بالدوري لأول مرة منذ 2015، بينما يأمل الأهلي في تكرار انتصار الدور الأول أملًا في تصحيح مسار الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويأمل الزمالك في تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي حين خسر المباراة منسحبًا في الدور الأول، وحقق فوز تاريخي للفريق بنتيجة 3-1 في الدور التاني ليعادل أكبر انتصار حققه في تاريخ مبارياته أمام الأهلي، في الدوري.

أما بالنسبة للأهلي فيأمل أن تكون عودة بعض من المصابين إضافة للفريق تسمح له بالتفوق مجددًا في الدور الثاني بالرغم من استمرار غياب الثنائي البارز حمدي فتحي، وعلي معلول، والمهاجم جونيور أجايى.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على نفس القوام الذي ظهر في قائمة اللقاء الماضي ضد الاتحاد السكندري، مع إضافة الثنائي سعد سمير للدفاع ووالتر بواليا للهجوم.

ويغيب عن الأهلي في اللقاء كلًا من حمدي فتحي، جونيور أجايي، علي معلول، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر ومحمد محمود للإصابات ولأسباب فنية.

وتشهد قائمة الزمالك غياب عبدالله جمعة للإصابة في الركبة، فيما يعاني محمد أبو جبل من فيروس كورونا، ولم يتمكن من التعافي قبل بداية معسكر الفريق.

ويتواجد الحارس الصاعد أحمد نادر السيد مع الفريق في قائمة المباراة، بعدما حصل على فرصة خلال الأسابيع الماضية.

بطاقة المباراة

الأهلي ضد الزمالك

البطولة: دوري We المصري

الجولة: 21

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

حكم الساحة: أمين عمر

التوقيت: التاسعة والنصف مساء