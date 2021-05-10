يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الجزيرة وخورفكان في الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021.

يستقبل فريق الجزيرة نظيره خورفكان على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في مباراة الحسم، لحساب الجولة 26 والأخيرة من الدوري الاماراتي هذا الموسم.

وسيسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز على خورفكان، لحسم السباق ومعانقة درع الدوري الاماراتي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2016/2017.

ويحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه المباشر وصاحب المركز الثاني “بني ياس” الذي سيواجه الوحدة، اليوم السبت، في نفس التوقيت.

في المقابل، يدخل نادي خورفكان مباراة اليوم أمام الجزيرة دون ضغوطات، حيث ضمن البقاء ضمن الكبار في دوري الخليج العربي الاماراتي، منذ 3 جولات.

ولم يخسر خورفكان في آخر جولتين، حيث فاز على الوصل، وتعادل أمام الفجيرة، ويتواجد في المركز العاشر وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تلقى 14 هزيمة.

يذكر ان مباراة الدور الأول من الموسم الحالي بين الجزيرة وخورفكان، انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي، يوم 16 يناير الماضي.

وتنقل مباراة الجزيرة وخورفكان على قناة أبو ظبي الرياضية، كما تذاع على قناة دبي الرياضية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت الامارات.