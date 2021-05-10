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الامارات | صراع ثنائي على صفقة محمد صلاح في سوق الانتقالات

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائي على صفقة محمد صلاح في سوق الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  ربطت تقارير صحافية، بين نجم والمنتخب المصري محمد صلاح، وفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، في سعي الناديين، ابرام صفقة التعاقد مع الفرعون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن محمد صلاح، بديل مناسب للفريق الباريسي، حال فشل إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني ونجم فريق ليونيل الذي يصبح لاعباً حراً في 30 يونيو المقبل".
بدورها، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية: "إن توماس توخيل المدير الفني لفريق الإنجليزي، طالب إدارة النادي، بسرعة التحرك، من أجل الظفر بخدمات محمد صلاح، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتباط التجربة السابقة التي ربطت صلاح في بداية مسيرته الاحترافية مع تشيلسي، في تجربة وصفتها الصحيفة بالغير ناجحة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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