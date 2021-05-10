الامارات | تعرف إلى توقيت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الأهلي مع الزمالك، اليوم الإثنين، في قمة الدوري المصري، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المحلي، في مباراة ستحدد شكل المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت الإمارات (9:30 بتوقيت القاهرة) بإدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر.

وفي حال فوز الأهلي في القمة 122 الليلة، سيقطع شوطاً كبيراً نحو الاحتفاظ باللقب للمرة السادسة على التوالي والـ 43 في تاريخه، خصوصاً إذا فاز في باقي مبارياته المؤجلة، بينما يحتاج الزمالك للفوز في قمة الليلة لتأمين الصدارة التي يتربع عليها بفارق 4 نقاط على الأهلي، بينما يتبقى لـ "الأحمر" مباراتين مؤجلتين، وحال الفوز فيهما، والخروج بنتيجة إيجابية من القمة 122، سيسترد صدارة الدوري.

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