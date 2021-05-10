شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد سامي وفتحي في مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب ثنائي خط الدفاع، أحمد سامي وأحمد فتحي عن صفوف بيراميدز في مواجهة الفريق المقبلة بالدوري الممتاز أمام الإنتاج الحربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم ١٩ مايو الجاري على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وحصل أحمد سامي وأحمد فتحي على بطاقة صفراء ثالثة لكل منهما في مواجهة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالأمس على استاد الدفاع الجوي.

كان سيراميكا قد حقق فوزا كبيرا على بيراميدز (4-2) مساء أمس الأحد باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة 21 للدوري الممتاز، وافتتح بيراميدز، التسجيل عن طريق رمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة (17)،

ورد سيراميكا رد بقوة وتعادل عن طريق شادي حسين في الدقيقة (44)، وتألق أحمد ريان وسجل هدفين في الدقيقتين (45+2)، و(47)، وأحرز أحمد محسن الهدف الرابع في الدقيقة (53)، وقلص دودو الجباس، النتيجة لبيراميدز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (80).

وامتدت المباراة إلى 100 دقيقة بعد سقوط الحارس عامر عامر للإصابة، وحقق سيراميكا أول فوز له مع مدربه ضياء السيد ورفع رصيده إلى 30 نقطة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب، وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عند 34 نقطة في المركز الثالث