شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على القوة الضاربة لمواجهة الزمالك فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجدد الصراع بين الأهلى والزمالك في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد القاهرة وذلك ضمن الجولة 21 لبطولة الدورى الممتاز، ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أقل.

ومن المنتظر أن يعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيلة فريقه لمباراة القمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفى خط الدفاع: ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني – أيمن أشرف «محمود وحيد» وفى خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.وفى خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

يبحث الاهلى الليلة عن انتصار جديد يعيد الفريق إلى أجواء المنافسة على صدارة الدورى ويمحو أثار الفترة الماضية التي شهدت تراجع في الأداء والنتائج ما عرض الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى تحت مرمى نيران الغضب والانتقادات اللاذعة من الجماهير التي باتت مرعوبة من مسلسلة تراجع الأداء خاصة أن الفريق أمامة إرتباطات مهمة في القترة المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقي .