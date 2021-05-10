شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة.. قائمة هدافي الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ١٠ أهداف.

وينفرد بن شرقي بصدارة ترتيب هدافي الفريق في بطولة الدوري قبل مواجهة الأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

أشرف بن شرقي

وسجل أشرف بن شرقي ١٠ أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث أحرز (هدفين) أمام كل من مصر للمقاصة، والمقاولون العرب وهدفًا أمام سموحة وإنبي وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وبيراميدز، وسموحة، فيما يبحث بن شرقي عن هدفه الـ ١١ في مرمى الأهلي

يوسف أوباما

سجل يوسف أوباما ٨ أهداف مع الفريق أمام مصر للمقاصة (هدفين) وأمام الإسماعيلي والاتحاد والجونة وطلائع الجيش وإنبي، والبنك الأهلي بواقع هدف في كل مباراة.

إمام عاشور

أحرز إمام عاشور ٤ أهداف مع الفارس الأبيض خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز، أمام طلائع الجيش (هدفين) وأمام المصري وسيراميكا كليوباترا بواقع هدف في كل مباراة.

حميد أحداد

تواجد المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك في قائمة هدافي الفريق برصيد ٣ أهداف ، سجلها أمام البنك الأهلي (هدفين) ، والإنتاج الحربي هدفا.

فرجاني ساسي

نجح التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك في تسجيل هدفين في بطولة الدوري هذا الموسم أمام غزل المحلة والإسماعيلي.

مصطفى محمد

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين بقميص نادي الزمالك خلال بطولة الدوري في الموسم الحالي قبل انتقاله إلى جالاتا سراي التركيفي فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث سجل المهاجم الدولي الهدفين في مرمى بيراميدز والمقاولون العرب.