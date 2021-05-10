شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة.. سجل مميز لكارتيرون في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الإثنين في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتازفي قمة الدور الثاني بين الفريقين.

ويمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سجلًا مميزًا أمام النادي الأهلي، ويعتبر المدرب الفرنسي من المدربين القلائل الذين سبق لهم قيادة قطبي الكرة المصرية .

وواجه كارتيرون الأهلي حينما كان مديرًا فنيًا لنادي وادي دجلة وحقق الفوز في اللقاء الأول بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل بعد خطأ فادح من شريف إكرامي حارس مرمى الأحمر آنذاك ولكن خسر دجلة في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2/1.

ومع الزمالك قاد الأبيض للتتويج بلقب السوبر المصري في الإمارات بركلات الترجيح على حساب الأهلي، وكان من المفترض أن يخوض الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي لقاء الدور الأول من الموسم المنقضي ولكنها لم تقم بسبب قرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب وعدم خوض اللقاء.

وفي لقاء الدور الثاني من الموسم الماضي حقق كارتيرون فوزًا عريضًا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر المدرب الفرنسي مع الزمالك اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري هذا الموسم بهدفين مقابل هدف.