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محمد إبراهيم: توترنا بعد ركلة جزاء بيراميدز.. وهيثم شعبان له دور في انتصاراتنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان المدرب السابق له دور في ماوصل إليه الفريق.

وقال محمد في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لهيثم شعبان لأنه له دور في ما وصلنا إليه، كما أننا واجهنا سوء حظ في الفترة الأخيرة».

وأكمل: «بيراميدز يملك لاعبين جيدين بكل الصفوف وكان يجب أن ننتصر لنواصل المنافسة على المربع الذهبي».

وأضاف: «توترنا قليلا بعد ركلة جزاء بيراميدز، لكننا نملك لاعبين كبار وتمكنا من العودة في المباراة، كل المباريات صعبة والجميع يريد تحقيق الفوز».

وتابع: «أعمل بجد وأراعي ربنا في عملي لذلك ربنا بيكرمني الجهاز الفني والإدارة واللاعبين يعملون للوصول لهدفنا ولم نقصر وهذا أهم شئ».

وأتم: «النائب محمد أبوالعينين رئيس النادي تحدث معنا وهنئنا بعد المباراة، أشكر الإدارة على الدعم، الجميع لديه نفس الهدف منذ أول يوم بالنادي».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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