شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: توترنا بعد ركلة جزاء بيراميدز.. وهيثم شعبان له دور في انتصاراتنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان المدرب السابق له دور في ماوصل إليه الفريق.
وقال محمد في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لهيثم شعبان لأنه له دور في ما وصلنا إليه، كما أننا واجهنا سوء حظ في الفترة الأخيرة».
وأكمل: «بيراميدز يملك لاعبين جيدين بكل الصفوف وكان يجب أن ننتصر لنواصل المنافسة على المربع الذهبي».
وأضاف: «توترنا قليلا بعد ركلة جزاء بيراميدز، لكننا نملك لاعبين كبار وتمكنا من العودة في المباراة، كل المباريات صعبة والجميع يريد تحقيق الفوز».
وتابع: «أعمل بجد وأراعي ربنا في عملي لذلك ربنا بيكرمني الجهاز الفني والإدارة واللاعبين يعملون للوصول لهدفنا ولم نقصر وهذا أهم شئ».
وأتم: «النائب محمد أبوالعينين رئيس النادي تحدث معنا وهنئنا بعد المباراة، أشكر الإدارة على الدعم، الجميع لديه نفس الهدف منذ أول يوم بالنادي».