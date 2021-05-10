شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: توترنا بعد ركلة جزاء بيراميدز.. وهيثم شعبان له دور في انتصاراتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن هيثم شعبان المدرب السابق له دور في ماوصل إليه الفريق.

وقال محمد في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لهيثم شعبان لأنه له دور في ما وصلنا إليه، كما أننا واجهنا سوء حظ في الفترة الأخيرة».

وأكمل: «بيراميدز يملك لاعبين جيدين بكل الصفوف وكان يجب أن ننتصر لنواصل المنافسة على المربع الذهبي».

وأضاف: «توترنا قليلا بعد ركلة جزاء بيراميدز، لكننا نملك لاعبين كبار وتمكنا من العودة في المباراة، كل المباريات صعبة والجميع يريد تحقيق الفوز».

وتابع: «أعمل بجد وأراعي ربنا في عملي لذلك ربنا بيكرمني الجهاز الفني والإدارة واللاعبين يعملون للوصول لهدفنا ولم نقصر وهذا أهم شئ».

وأتم: «النائب محمد أبوالعينين رئيس النادي تحدث معنا وهنئنا بعد المباراة، أشكر الإدارة على الدعم، الجميع لديه نفس الهدف منذ أول يوم بالنادي».