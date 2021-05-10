شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالله: تصريحاتنا ليست ضغطًا على التحكيم.. خسرنا 10 دوريات بسبب أخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، عدم تفهمه لاعتراض النادي الأهلي على تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة القمة.

وقال عبدالله، في تصريحات تلفزيونية : «الأهلي اعترض على تعيين أمين عمر مش عارف لية مع إنهم عارفين إنه أهلاوي، مع احترامي لهم أنا مش بتكلم عن النادي الأهلي وكل نادي له سياساته».

واردف: «تصريحاتنا مش ضغط على الحكام، دي حقائق، تعالى شوف كام دوري الزمالك خسره بسبب أخطاء الحكام، خسرنا أكتر من 10 دوريات بسبب الأخطاء البشرية».

وتابع: «راجعوا كل ماتشات الزمالك اللي حصلت الفترة اللي فاتت هتلاقي المباراة مصفصفة 30 دقيقة بالكتير».

واستكمل ابراهيم عبد الله تصريحاته: «الزمالك لم يخسر في وجود أمين عمر؟، أنا مالي بالأرقام؟ هو يعني لعب كورة برجله، في مباراة فيهم من صناعة شيكابالا وسجل هدف؟، شوف بقى هو حرمني من كام ضربة جزاء في المباريات، أمين عمر ده حسب ساب وقت أطول من الوقت الضائع في مباراة الأهلي وسموحة».

واختتم إبراهيم عبد الله تصريحاته: «الحكام بتحسبلي فاولات عبيطة في أماكن مالهاش لازمة وأوت عبيط، مفيش فاولات على الصندوق بتتحسب لصالح الزمالك».