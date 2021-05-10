شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: حكم القمة أهلاوي.. ونتمنى «ميتقلش في الفطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن اختيار أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك القادمة.

وقال ابراهيم عبد الله في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد: «باين كدة في خناقة بين وجيه أحمد وبين أمين عمر وبيكرهه، وجيه عارف إن أمين عمر أهلاوي ووالده أهلاوي وبيهاجم الزمالك على الفيس بوك وبيصدره للمشاكل بتعيينه حكم للمباراة».

وتابع: «أتمنى بكرة أمين عمر ميتقلش في الفطار ويبقى جمب الكورة كل شوية وتبقى السماعة في ودنه علشان يسمع نداء الفار».

وأضاف: «إحنا زهقنا من إن الأخطاء في مباريات القمة تكون ضد الزمالك فقط وفي اتجاه واحد فقط،، مش بنعترض على الحكام المصريين، لكن ياريت وجيه أحمد كان يرحم أمين عمر من الضغط اللي هيبقى عليه بسبب انتماءه، مش عارف هنعمل إيه بكرة بصراحة».