شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتبط مصير كارتيرون بنتيجة مباراة القمة؟ عضو لجنة الزمالك يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال ابراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى ملاقيش في الماتش 500 فرد موجود، في كشف بالسماح لـ 25 فرد من كل نادي فقط».

وتابع: «مصير كارتيرون مع الزمالك غير مرهون مهما كانت نتيجة مباراة القمة».

وأضاف ابراهيم عبدالله: «ان شاء الله هنكسب الأهلي واللعيبة مصممة ان الدوري يكسبوه من غير مساعدات حكام وبعرقهم».