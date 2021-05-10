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هل يرتبط مصير كارتيرون بنتيجة مباراة القمة؟ عضو لجنة الزمالك يجيب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال ابراهيم عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى ملاقيش في الماتش 500 فرد موجود، في كشف بالسماح لـ 25 فرد من كل نادي فقط».

وتابع: «مصير كارتيرون مع الزمالك غير مرهون مهما كانت نتيجة مباراة القمة».

وأضاف ابراهيم عبدالله: «ان شاء الله هنكسب الأهلي واللعيبة مصممة ان الدوري يكسبوه من غير مساعدات حكام وبعرقهم».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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