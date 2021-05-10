شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يكشف تفاصيل اتفاقه مع صالح جمعة: «مازال لديه الكثير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن اتفاق جمع بينه وبين صالح جمعة.

وقال ضياء خلال تصريحات تليفزيونية: «اتفقت مع صالح جمعة منذ اليوم الأول على أنه لن يشارك إذا اكتفى بالتدرب بوحدة تدريبية واحدة».

وأكمل: «قلت له إنه يحتاج لعمل مجهود كبير ويعمل معي وأنا أعلم الكرة التي يلعبها ولست قلقا منه، وأريد أن يشارك 90 دقيقة وليس 60 فقط».

وتابع: «صالح جمعة مفيد للفريق ويسير بشكل جيد ومازال لديه الكثير، سأريه الإشادات التي يحصل عليها».

وأتم مازحا: «كنت أدعي التمثيل عندما تم احتساب 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع لأخذ اللقطة، المباراة توقفت كثيرا بالفعل وكنت أريد أن تنتهي بسرعة».