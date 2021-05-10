شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: أعتذر عما حدث في مباراة بيراميدز .. وهدفنا المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه استغل الأخطاء الدفاعية الكبيرة في خط دفاع بيراميدز في مباراتهما أمس خاصة في الشوط الثاني مع استغلال الأخطاء وسجل هدفين والتقدم بأربعة أهداف، موضحا أنه سعيد للغاية بالمنظومة الدفاعية المميزة التي يمتلكها فريقه والتي قدمت مباراة قوية للغاية ونجحت في التعامل مع خطته وفكره في وقت قليل ومن خلف الدفاع الحارس المتميز عامر عامر، مشيرا إلى أن التوفيق كان حليفا للفريق ونجح في الفوز الكبير.

ولفت إلى أنه بات من حق فريقه أن يطمع في الفوز والتقدم إلى المربع الذهبي، موجها الشكر لإدارة ناديه التي تقف خلف الفريق وتدعمه بصورة قوية للغاية ودعمته رغم التعادلين الأخيرين أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب، وموضحا أن هيثم شعبان ترك فريقا مميزا ويستحق الثناء على العمل القوي المقدم من جانب الفريق.

وشدد المدرب على أنه راض بشدة عن أداء لاعبيه رغم لعب ٣٥ دقيقة سيئة للغاية في الشوط الأول، موضحا أن بيراميدز فريق قوي وكبير وبإمكانه التعويض في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه يعد الجميع بأنه لن تتكرر الفوضى والعصبية التي ظهرت من لاعبي فريقه خلال لقاء بيراميدز مع وعد بأنه لن يحدث مرة أخرى ما حدث ومعتذرا عما ظهر من عصبية شديدة خلال المباراة.