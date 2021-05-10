شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ونادر يدعمان عوّاد قبل القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص ثنائي حراس مرمي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش وأحمد نادر السيد على دعم ومساندة زميلهما محمد عواد وتمنيا له التوفيق في مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الاثنين

وراهن الثنائي على تألق عوّاد وحماية عرين الأبيض في القمة.

وأدى حراس مرمى فريق الزمالك محمد عواد ومحمود جنش وأحمد نادر السيد تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق استعدادًا للمباراة خلال المعسكر الطويل الذي أقيم بأحد ملاعب التجمع الخامس.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.