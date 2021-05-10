شكرا لقرائتكم خبر عن روما يسحق كروتوني ويحافظ على آماله الضئيلة في الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما (رويترز)

أحرز كل من لورينتسو بليجريني وبورخا مايورال هدفين ليفوز روما 5-صفر على ضيفه كروتوني متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد ويحافظ فريق العاصمة على آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

ومع خروجه من المنافسة على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا سيضمن روما مكانه في الدوري الأوروبي لو احتل المركز السادس. وبعد أداء مخيب في الشوط الأول زاد روما إيقاعه بعد الاستراحة ومنحه مايورال التقدم في الدقيقة 47 قبل أن يضيف بليجريني هدفين لفريق المدرب باولو فونسيكا.

وجعل هنريخ مخيتاريان النتيجة 4-صفر قبل 12 دقيقة من النهاية واختتم مايورال الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتقدم روما إلى المركز السابع برصيد 58 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية متأخراً بست نقاط عن لاتسيو سادس الترتيب والذي يملك مباراة مؤجلة.