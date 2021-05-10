القمة 122.. الأهلي يسعى لتأكيد الهيمنة والزمالك يتمسك بالصدارة.. التشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -



يلتقي مساء اليوم الاثنين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك فى التاسعة والنصف، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام، فى قمة من نوع خاص تنتظرها الجماهير المصرية والعربية، كونها بطولة خاصة بين قطبى الكرة المصرية، بخلاف أهميتهما في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري بشكل كبير.

وإذا ما حقق الأهلي الفوز في القمة 122 الليلة سيقطع شوطا كبيرا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة السادسة على التوالى والـ43 فى تاريخه، لاسيما إذا ما فاز فى باقي مبارياته المؤجلة، بينما يحتاج الزمالك للفوز فى قمة الليلة لتأمين الصدارة التى يتربع عليها بفارق 4 نقاط على الأهلي، بينما يتبقى للأحمر مباراتين مؤجلتين، وحال الفوز فيهما والخروج بنتيجة إيجابية من القمة 122 سيسترد صدارة الدوري من غريمه التقليدي الزمالك.

واستعد فريق الأهلي للقمة 122 جيدا من خلال دخول معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بـ48 ساعة من أجل زيادة التركيز وإبعاد اللاعبين عن أية أمور تشتت تركيزهم قبل القمة الحاسمة في مصير الدوري هذا الموسم، فيما عكف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة الزمالك في آخر 5 مواجهات خاضها الفارس الأبيض بالدوري، بخلاف مباراة القمة الأخيرة التي فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف.

وحرص موسيماني على تحفيز لاعبيه وطالبهم بالتركيز الشديد والعمل على التحكم في رتم المباراة والاستحواذ على اللعب وعدم ترك الكرة للخصم فى السيطرة على وسط الملعب وتهديد دفاع الأهلي، وطالب لاعبيه بضرورة تضييق المساحات لخنق المباراة على لاعبي الزمالك وكذلك الضغط من أعلى لمنع لاعبي الزمالك من التحضير من وسط ملعبهم أو إرسال الكرات الطولية في ظهر دفاع الأهلي.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة الضغط المبكر على مهاجمي الزمالك وعدم تركهم لاستلام الكرة والمراوغة، خاصة شيكابالا الذي يجيد استلام الكرة في الجبهة اليسرى ويخترق بها للعمق ثم يصوبها في الزاوية البعيدة للمرمى وهي الكرة التي سجل منها في نهائي أفريقيا ولقاء القمة السابق، وهو ما نبه عليه موسيماني كثيرا خلال المحاضرات التي عقدها في الأيام الماضية مع لاعبيه.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد في الهجوم.

فيما يدخل الزمالك مباراة اليوم ويحمل آمالا كبيرة علي حصد النقاط الثلاث للحفاظ علي قمة الدورى، وتعويض خسارة الدور الأول، خاصة أن الأهلي يقترب بشدة من انتزاع الصدارة في حالة فوزه في جميع مبارياته المؤجلة.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استعد لمواجهة الأهلي اليوم بإقامة معسكر لمدة 48 ساعة لفرض نظام جديد علي اللاعبين واصراره علي نومهم مبكرا في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون نتيجة سهرهم لأوقات متأخرة ليلا بسبب أجواء شهر رمضان المعظم، وهو ما أثر علي لاعبي الزمالك خلال المباريات الماضية.

وطلب كارتيرون من لاعبيه في الساعات الأخيرة قبل مباراة القمة استغلال الهجمات المرتدة ونقل الكرة من الدفاع للهجوم بأسلوب سريع وعدم الاحتفاظ بالكرة في ظل قوة خط وسط الأهلي وقدرته علي الضغط علي المنافسين بامتياز مما يهدد جميع هجمات الزمالك بالفشل.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الزمالك قمة الليلة مكون من، محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي في الدفاع، وطارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي في الوسط، وأوباما ، وحميد أحداد في الهجوم.

وفضل كارتيرون الاعتماد علي شيكابالا في التشكيل الأساسي بعد مفاضلة بينه وبين زيزو الا ان المستوي الذي يقدمه الأخير في المباريات السابقة للزمالك رجحت كفة شيكابالا ليكون هو الجناح الأيمن للفريق في مواجهة الأهلي.