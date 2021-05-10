إصابة إبراهيموفيتش في ركبته قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا

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روما : أصيب مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3 صفر) في الدوري الإيطالي الأحد، وذلك قبل 5 أسابيع من مباراة منتخب بلاده الاولى ضد إسبانيا في كأس اوروبا 2020.

وشعر زلاتان (39 عاما) بألم لدى محاولته السيطرة على احدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب لحوالي الدقيقتين بعدها قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي انتي ريبيتش بدلا منه في الدقيقة 66.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى حزيران/يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس اوروبا الشهر المقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا. وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلا بفوز الروسونيري الكبير على السيدة العجوز بثلاثية نظيفة، ليعزز الأوّل من حظوظه في المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

ولم يبد مدرب ميلان ستيفانو بيولي أي علامات قلق بشأن اصابة ابراهيموفيتش بقوله "لم يكن زلاتان في حالة بدنية بنسبة 100 في المئة وشارك في نصف حصة تدريبية الجمعة. كان يشعر ببعض الألم في ركبته، نأمل ألا يكون الأمر خطيرا، وسنقيم حالته في الايام المقبلة".