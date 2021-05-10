شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الجونة يستضيف أسوان في الدوري الممتاز بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره فريق أسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على إستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز تحت شعار الوصول إلى المنطقة الدافئة بجدول المسابقة المحلية

ويدخل فريق الجونة اللقاء بقيادة مدربه رضا شحاته بطموح وآمال الفوز وإحراز الثلاث نقاط للذهاب بعيدا عن شبح الهبوط والمراكز المتأخرة بجدول المسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد ٢٥ نقطة من ٦ انتصارات و٧ تعادلات وخسارة في مثلهن ولعب ٢٠ مباراة.

وفي المقابل يدخل فريق أسوان الملقب بـ زهرة الجنوب اللقاء بقيادة مدربه علاء عبد العال وهو يبحث عن الخروج من الموقف المحرج للفريق والقفز نحو المنطقة الدافئة بجدول المسابقة المحلية هذا الموسم بعد أن تعثر الفريق خلال مباريات الدور الأول ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد ٢٠ نقطة حققها من ٥ انتصارات و٥ تعادلات وخسر في ٩ مواجهات ولعب ١٩ مباراة.

ويطمح علاء عبد العال في الفوز على الجونة والعودة من الغردقة بالثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق الأسواني.