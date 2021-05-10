شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يواصل الاستعداد لبطولة أفريقيا في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي تقام برواندا في الفترةمن ١٦ مايو الى ٣٠ مايو الحالي.

وخاض الفريق تدريباته مساء أمس الأحد برواندا.. حيث ركز الجهاز الفني على الجانب البدني في المران.

ويقود الفريق اجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جوده مدربا.

ويشارك الزمالك في البطولة ضمن مجموعة تضم كلا من: فيرافيراو الموزمبيقى والبترول الجزائرى ودوانس السنغالى.

ويبدأ الفريق مبارياته بالبطولة يوم ١٧ مايو أمام فيرافيارو