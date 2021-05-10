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كارتيرون يلقي محاضرة فنية ويعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لاستاد القاهرة الدولي لخوض للقاء القمة.

ويركز كارتيرون في المحاضرة الاخيرة على اخر التعليمات والمهام التي سيمنحها للاعبيه فضلا عن اعلان التشكيل وقائمة الـ١٨.

وخاض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة والنصف مساء امس الاحد على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء المرتقب أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز مساء اليوم.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق منذ يومين بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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