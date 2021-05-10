شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينقل خبرته عن الأهلي للاعبي الزمالك في جلسات منفردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب بالفريق خلال معسكرهم المغلق بإحد فنادق التجمع الخامس استعدادا للقاء القمة.

وقام المدير الفني للزمالك بمنح كل لاعب تعليمات خاصة، ونصائح لتطبيقها في المباراة المرتقبة اليوم خصوصا وانه سبق ودرب الاهلي ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.