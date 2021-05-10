شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب شيكابالا بهز شباك الشناوي في مباراة القمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع محمود عبدالرازق شيكابالا صانع خلال معسكر الفريق لمباراة القمة بأحد فنادق التجمع الخامس.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية لشيكابالا وبعض التعليمات لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء المرتقب اليوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب كارتيرون من شيكابالا بذل ما بوسعه لإسعاد جماهير الزمالك بالفوز وتكرار أهدافه الرائعة في مرمي الشناوي.