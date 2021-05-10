شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الزمالك بفندق الإقامة قبل القمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية اليوم الاثنين بحديقة فندق الإقامة قبل التوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلي.

واختتم الفريق التدريبات امس على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء القمة اليوم.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كاريترون إخضاع اللاعبين لمران خفيف في فندق الإقامة قبل المباراة.

وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق بعد خوض التدريب على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.