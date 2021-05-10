شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يشكر هيثم شعبان ويشيد بهجوم سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد المدير الفني لفريق نادي سيراميكا كليوباترا إنه تولى تدريب سيراميكا منذ ١١ يوما وخاض ٣ مباريات أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب ثم بيراميدز، مشددا على أنه خاض مباريات قوية.

ووجه الشكر لهيثم شعبان المدير الفني السابق الذي ترك فريقا مميزا وقويا في مختلف الخطوط، وخلال الفترة القليلة أضاف بعض التغييرات البسيطة للغاية، أعمل العمل على أخطاء الدفاع وتحسين التعامل الدفاعي.

وشدد على أن الشق الهجومي قوي للغاية في سيراميكا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى أضافوا الكثير للفريق ونجحوا في الفوز على بيراميدز، رغم الشوط الأول الذي لم يكن بنفس المستوى، وخاصة طوال ٣٢ دقيقة كان الفريق فيها بعيدا عن مستواه، وفي آخر ١٠ دقائق تحولت الدقة تماما ونجح الفريق في تسجيل هدفين متتاليين، مشيرا إلى أن التقدم قبل نهاية الشوط الأول كان أحد أهم أسباب الفوز برباعية.