مدحت شلبي يواصل التعليق على القمة المصرية بين الاهلي والزمالك

واصلت إدارة قنوات أون تايم سبورتس الاعتماد على المعلق الرياضي الشهير “مدحت شلبي” في التعليق على مباراة القمة المصرية للمرة الثالثة على التوالي منذ عودته إلى القناة.

وتقام مساء اليوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 قمة مباريات الجولة ال21 من الدوري المصري بين الاهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، وستنقل عبر قناة أون تايم سبورتس HD1 بصوت مدحت شلبي، بينما سيتواجد أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

وكان مدحت شلبي قد علق على مباراة القمة بين الاهلي والزمالك نهاية الموسم الماضي، فور استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد جائحة فيروس كورونا، واستطاع الزمالك حسمها لصالحه بنتيجة 3/1.

وعاد مقدم برنامج مساء الأنوار للتعليق على القمة المصرية المؤجلة منذ الجولة الرابعة هذا الموسم 2021/2020، وانتهت بفوز الاهلي بنتيجة 2/1.

ودائمًا ما يترك مدحت شلبي بصمة خاصة في مباريات القمة بين الاهلي والزمالك، تعيش طويلاً بين جمهور الناديين، بدءًا من تعليقاته في المباراة التي فاز بها الأهلي 6/1 عام 2002 “بيبو وبشير بيبو والجون”، وصولاً بآخر مباراة بين الفريقين الشهر الماضي، عندما قال “شريف العفيف المخيف اللطيف، اللي تحركاته وتسديداته يا لطيف يا لطيف”.

إلى ذلك، يحتل النادي الاهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، بينما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

وستنطلق مباراة الليلة بين الفريقين في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم الدولي المصري “أمير عمر” ويساعده كل من يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، على أن يكون أحمد الغندور حكمًا ربعًا، ومحمود عاشور حكمًا على تقنية الفيديو المساعد، ويساعده محمود بسيوني.