تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاهلي اليوم في الدوري المصري

ينوي المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” البدء بقائد خط الوسط المخضرم “محمود شيكابالا” في تشكيلة الزمالك الاساسية بقمة مباريات اليوم الاثنين 10 مايو، أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، كما فعل في مباراة القمة الماضية المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي شهدت تسجيل شيكا لهدف صورة طبق الأصل من هدفه أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال نهاية العام الماضي.

وأتم الزمالك استعداداته الفنية لمواجهة الاهلي في مباراة القمة بتطبيق بعض الخطط الفنية التي اعتمدت في المقام الأول على مهارات اللاعبين الفردية خاصةً الثنائي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة ليلة أمس الأحد تنفيذ بعض الخطط الهجومية الخاصة من وضع الاستحواذ والسيطرة على الكرة وليس من الهجمات المرتدة فحسب كما اعتاد الفريق خلال عدد كبير من المباريات الماضية.

وقد يعود الظهير الأيسر المخضرم “محمد عبد الشافي” للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة وتخلص من فيروس كورونا، بالتالي سيجلس الظهير الأساسي على مدار الأشهر الماضية “أحمد فتوح” على دكة البدلاء.

ورغم تفننه في إهدار الفرص السهلة مؤخرًا، إلا أن كارتيرون يود مواصلة الاعتماد على المهاجم المغربي حميد أحداد بدلاً من التونسي سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي في مباراة القمة

محمد عواد

محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حمزة المثلوثي

طارق حامد – فرجاني ساسي

أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

حميد أحداد