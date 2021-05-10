حسين الشحات لـ MBC: شيكابالا أضاع فرصة اللعب في الدوري الانجليزي

وجه جناح النادي الاهلي والمنتخب المصري، حسين الشحات، اللوم لقائد نادي الزمالك، محمود شيكابالا، لإهداره فرصة اللعب في الدوري الانجليزي خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تركيزه على كرة القدم.

وقال حسين الشحات أثناء استضافته عبر فضائية MBC مصر “لو كان شيكابالا ركز في الكرة أكثر من ذلك، ربما للعب مع أحد أندية الدوري الانجليزي أو الدوري الاسباني، لكنه أهدر على نفسه فرصة اللعب على أعلى مستوى”.

وسجل محمود شيكابالا هدفًا مذهلاً في مرمى الاهلي خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وعاد وكرره خلال مباراة الجولة الرابعة في الدوري المصري، إلا أن الزمالك خسر في كلتا المباراتين بنفس النتيجة 1/2.

ولم ينجح شيكابالا خلال احترافه الأوروبي سواء مع باوك أو سبورتينج لشبونة لعدم تركيزه على التدريبات، وضعف استغلاله للفرص القليلة التي حصل عليها.

وكانت آخر تجارب محمود شيكابالا، قبل العودة إلى الزمالك، مع متذيل جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز “أبولون”، انتهت في يناير 2019 بمشاركته في 10 مباريات وهدف يتيم.

وأضاف حسين الشحات في سياق آخر “بطولة دوري أبطال أفريقيا غالية جدًا على جمهور الاهلي، وكان من الممكن أن أحرز في نهائي البطولة ثم نخسر، لكن هدف محمد مجدي أفشة جاء في توقيت راائع، والآن يجب أن نحلم بالعاشرة، إن شاء الله نحققها”.

واعترف الشحات خلال لقاءه مع قناة MBC مصر بأنه لم يكن يستحق الإنضمام لمعسكر منتخب مصر الماضي بسبب تراجع مستواه، قائلاً “إن شاء الله سأكون متواجدًا في المعسكر المقبل، أتمنى أن تبتعد عني الاصابات، وكل التوفيق للكابتن حسام البدري في مهمته، أتمنى أن أتواجد معه ونصعد إلي كأس العالم”.