شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يتدرب مع «ديوكوفيتش» فى روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرب البريطانى آندى موراى مع المصنف الأول عالميا، الصربى نوفاك ديوكوفيتش، ومع الأرجنتينى دييجو شوارتزمان فى العاصمة الإيطالية روما فى إطار خطته الهادفة للعودة إلى ملاعب التنس، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويأمل موراى الفائز بثلاثة ألقاب كبرى فى الحصول على بطاقة للاشتراك المباشر فى بطولة فى جنيف أو أخرى فى ليون بداية من 17 مايو الجارى.

وتراجع موراى إلى المركز 123 عالميا، بسبب غيابه الطويل عن البطولات بعد خضوعه لجراحة فى الفخذ.

وآخر ظهور لموراى (33 عاما) فى بطولات المحترفين كان فى روتردام الهولندية، حيث خسر أمام الروسى أندريه روبليف فى الثالث من مارس الماضى وانسحب من بطولة ميامى فى الشهر نفسه، بسبب مشكلة فى أعلى الفخذ.

وقال موراى إن الفحوص أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة وبناء عليه فإنه سافر إلى روما، للتدريب مع كبار اللاعبين المشاركين فى بطولة إيطاليا المفتوحة.

وأضاف: «حجزت ملعبا للتدرب مع دييجو شوارتزمان، ومع نوفاك بعد الظهر».

وأردف: «أود اللعب فى مواجهة أفضل اللاعبين قدر المستطاع لأننى أعتقد أن هذا سيساعدنى فى تحسين مستوى أدائى سريعا».

وأشار موراى الذى شارك فى 3 بطولات فقط خلال العام الحالى إلى أنه لا يعرف إن كان سيحصل على بطاقة للاشتراك المباشر فى بطولة فرنسا المفتوحة المقرر انطلاقها فى ملاعب رولان جاروس الرملية الباريسية فى 30 مايو.