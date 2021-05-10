شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يقرر التخلص من «هازارد» فى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادى ريال مديرد الإسبانى على رحيل البلجيكى إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم فى نهاية الموسم الجارى.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد فقدت صبرها على ايدين هازارد ولن تمانع إمكانية رحيله إذا كانت هناك عروض مناسبة من أجل التعاقد مع اللاعب البلجيكى.

وأشارت إلى أن هازارد لم يعد اللاعب الذى لا يمكن المساس به فى ريال مدريد، بسبب أدائه وتفاصيل أخرى مثل تلك اللحظة المثيرة للجدل من الضحك مع زوما، لاعب تشيلسى الإنجليزى، بمجرد القضاء على الفريق الأبيض فى دورى أبطال أوروبا أمام البلوز، على الرغم من أنه اعتذر عن الواقعة.

ويأمل ريال مدريد فى رحيل عدد من العناصر فى الصيف المقبل بغرض خلق المساحة لعناصر جديدة يمكن أن تقدم الإضافة للفريق فى الموسم المقبل.

وفى ذات السياق، ذكرت صحيفة«ماركا» أن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، سيوافق فقط على بيع مهاجمه النرويجى هالاند، بعرض يفوق التوقعات خلال الصيف المقبل، ويبلغ 200 مليون يورو، لكن ريال مدريد لا ينوى دفع هذا الرقم.

وكان دورتموند أعلن فى وقت سابق أنه لا ينوى بيع هالاند فى الصيف المقبل، وسبق للنادى الألمانى استخدام هذه الاستراتيجية فى بيع عثمان ديمبلى إلى برشلونة عام 2017. وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند سيتمسك بموقفه الصارم فى المفاوضات، لرفع قيمة العروض القادمة لهالاند.

وأوضحت أن دورتموند قام بنفس الأمر فى صفقة ديمبلى، وحصل فى النهاية على 145 مليون يورو، وهو رقم تجاوز التوقعات فى الميركاتو.

وقالت «ماركا» إن دورتموند يستهدف من الصفقة الحصول على 180 مليون يورو، بالإضافة إلى العمولات.

وهذا الرقم لا ينوى ريال مدريد دفعه تحت أى ظرف، كما أن هناك قناعة لدى الأندية الكبرى، بأنه لا أحد سيقترب من هذا السعر فى ظل أزمة كورونا.

وشددت الصحيفة على أن العلاقة بين هانز فاتسكه، الرئيس التنفيذى لدورتموند، وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ظلت رائعة لسنوات، لكن هذا لا يعنى أن الميرنجى سيحصل على سعر خاص فى صفقة هالاند.

وفى ذات السياق، أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الجناح الويلزى جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى المعار لصفوف توتنهام الإنجليزى، أن النجم الويلزى خاض رحلة صعبة مع السبيرز ونجح فيها، مشيراً إلى أنه لم يحصل على الفرصة المناسبة مع المدرب السابق البرتغالى جوزيه مورينيو.

وقال بارنيت، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «لقد كان مشواره صعبا ولا أعتقد أنه كان يجب أن يحدث ذلك، جاء كواحد من أفضل اللاعبين فى العالم، بالتأكيد كان يعانى من بعض الإصابات وبعض مشاكل اللياقة البدنية، ولكن بمجرد انتهائها كان كل ما يحتاجه هو أن يلعب فى المكان المناسب، وأن يلعب باستمرار للعودة إلى إيقاعه المعتاد». وتابع: «لقد أتيحت له هذه الفرصة ويمكنك أن ترى كيف يلعب، أعتقد أنه مع بيل مثل الكثير من اللاعبين، يجب أن يستمتع بحياته ليقوم بعمل جيد».

وعن إمكانية تمديد فترة إعارته مع توتنهام، علق قائلا: «لم تتم مناقشة أى شىء فى الوقت الحالى»، وعن إمكانية انتقاله لفريق آخر، أوضح: «يجب أن يكون لديهم الكثير من المال ويجب أن يكونوا من ضمن الفرق التى يكون لديه الرغبة للعب معهم، هذا يستبعد الكثير من الأندية من الخيارات».