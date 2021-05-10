شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مشتعلة بين مالك «تشيلسى» و«توخيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاهل الروسى رومان إبراموفيتش، مالك نادى تشيلسى الإنجليزى، توجيه التهنئة إلى المدير الفنى الألمانى للفريق توماس توخيل، على النتائج الرائعة التى حققها البلوز فى الفترة الأخيرة، والتى كان آخرها الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، على حساب العملاق الإسبانى ريال مدريد.

ونجح توخيل فى قيادة تشيلسى لإقصاء ريال مدريد الإسبانى، بالفوز عليه بنتيجة 3- 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، والتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا فى مواجهة مانشستر سيتى، كما وصل للمباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى أمام ليستر سيتى. وذكرت صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية أن المدرب الألمانى لم يتلق أى تهنئة شخصية من رومان إبراموفيتش، مالك النادى، بعد قيادته البلوز إلى نهائيات دورى أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزى.

ورد توخيل على هذا الأمر قائلا: «لا على الإطلاق، أنا على اتصال مع مجلس الإدارة، وعلى اتصال مع كل الأشخاص المسؤولين ولا أشعر بأى ندم على الإطلاق». وأضاف قائلا: «أنا متأكد من أن مالك النادى يحب ما يراه ويحب النتائج التى نحققها، وهذا ما يستحقه، لقد بنى ناديًا رائعًا، وأنا جزء من هذا النادى، نحاول أن نجعله سعيدًا، ونحاول أن نجعل أنفسنا سعداء، لذلك لدينا نفس الأهداف وكل شىء».