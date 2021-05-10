شكرا لقرائتكم خبر عن «كينين» تنفصل فنيًّا عن والدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينين، المصنفة الرابعة عالميا، إنها استغنت عن خدمات مدربها، والدها أليكس كينين، بسبب سوء نتائجها هذا العام.

وعن ذلك كتبت كينين (22 عامًا) التى فازت بأول بطولة كبرى فى أستراليا المفتوحة فى 2020، عبر إنستجرام «لم يكن هذا قرارا سهلا بالنسبة لى لأننا عشنا لحظات عظيمة سويا وحققت أنا الكثير من النجاح».

وأضافت: «سأظل وللأبد أشعر بالامتنان للتضحيات التى قدمها والدى، وبما قام به من أجل وصولى لما أنا فيه اليوم، متحمسة للمستقبل، وأتطلع لتشكيل فريق فنى جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأشارت كينين إلى أنها تخطط للعودة للملاعب فى العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل. وجاء قرار اللاعبة الأمريكية بعد تلقيها ثلاث هزائم متتالية كانت آخرها فى بطولة شتوتجارت. وفشلت كينين فى الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة، عندما خرجت من الدور الثانى فى فبرايرالماضى، ثم خضعت لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية.