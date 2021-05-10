الزمالك يهاجم أمين عمر حكم مباراة القمة: أهلاوي ووجيه أحمد بيكرهه

الشارقة - اميمة ياسر - علق ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن اختيار أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك القادمة.

وقال "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": باين كدة في خناقة بين وجيه أحمد وبين امين عمر وبيكرهه، وجيه عارف ان امين عمر أهلاوي ووالده أهلاوي وبيهاجم الزمالك على الفيس بوك وبيصدره للمشاكل بتعيينه حكم للمباراة.

وأضاف: اتمنى بكرة امين عمر ميتقلش في الفطار ويبقى جمب الكورة كل شوية وتبقى السماعة في ودنه علشان يسمع نداء الفار.

وتابع: احنا زهقنا من ان الاخطاء في مباريات القمة تكون ضد الزمالك فقط وفي اتجاه واحد فقط،، مش بنعترض على الحكام المصريين، لكن ياريت وجيه أحمد كان يرحم امين عمر من الضغط الي هيبقى عليه بسبب انتماءه، مش عارف هنعمل ايه بكرة بصراحة .

وواصل ابراهيم عبد الله "الاهلي اعترض على تعيين امين عمر؟ مع احترامي لهم انا مش بتكلم عن النادي الأهلي وكل نادي له سياساته".

وأختتم "عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك " حديثه قائلا: راجعوا كل ماتشات الزمالك الي حصلت الفترة الي فاتت هتلاقي المباراة مصفصفة 30 دقيقة بالكتير؟