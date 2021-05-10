محمد الفلاح - بعد الفوز على بيراميدز.. أبو العينين للاعبو سيراميكا كليوباترا: ننتظر المزيد

الإثنين 10 مايو 2021

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مباراة مساء الأحد، أمام نظيره بيراميدز، والتي انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.



وخلال اتصال هاتفي، أشاد أبو العينين بالأداء الرجولي والحماسي للاعبي الفريق، والذي مكنهم من الظهور المُشرف في المباريات الكبيرة، كما طالبهم بالاستمرار على نفس النهج لاحتلال مراكز متقدمة في ترتيب الدوري الممتاز المصري، مؤكدا أن لديهم المزيد ليقدموه من أجل ذلك.

وقال أبو العينين، إنه استمتع بأداء اللاعبين والإدارة الفنية بقيادة كابتن ضياء السيد، ويثق في قدرتهم على إنهاء المسابقة في مراكز أكثر تقدما، والمنافسة على كافة البطولات المحلية، ويأمل في تمثيل نادي سيراميكا كليوباترا لمصر في البطولات الأفريقية.

كما أعلن أبو العينين عن استمرار دعمه الكامل لفريق سيراميكا كليوباترا، وتلبية احتياجات الفريق، لخلق منظومة رياضية متكاملة قادرة على التواجد بقوة في كل المسابقات، واستيعاب المواهب الرياضية في كل الألعاب كجزء أصيل من خطة تطوير الرياضة في مصر.

وتقدم أبو العينين بالتهنئة للاعبي سيراميكا كليوباترا والحهاز الفني، والتحية والتقدير لنادي بيراميدز إدارةً ولاعبين على الروح الرياضية وحُسن المنافسة.