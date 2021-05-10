شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك .. جدول ترتيب الدوري المصري قبل لقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاثنين أهم المباريات المنتظرة دائما وهي مباراة قطبي الكرة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك وذلك في الاسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نادي الزمالك قبل هذه المباراة يحتل قمة ترتيب الدوري المصري حيث يملك 44 نقطة من 20 مباراة, بينما يطارده النادي الأهلي في الوصافة والمركز الثاني حيث يملك الأهلي 40 نقطة ولكن من 18 مباراة ويتبقى له مبارتين مؤجلتين.

وقد حقق الأهلي في اخر 5 مباريات في الدوري, 3 انتصارات وتعادل وهزيمة, بينما حقق الزمالك 3 انتصارات أيضا وتعادلين ولم يتعرض للهزيمة وذلك في اخر 5 مباريات.

المباراة ستقام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة وتنقلها قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2020 - 2021 موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.