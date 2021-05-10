شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 122.. «صراع الصدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة 122 بين الأهلى والزمالك، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مباراة الليلة، تقابل الأهلى والزمالك فى 121 مباراة فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 46 مواجهة، بينما حقق الزمالك الفوز فى 27 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بين الفريقين، أحرز لاعبو الأهلى فى شباك الفريق الأبيض 151 هدفًا، فى حين أحرز لاعبو الأبيض 104 أهداف.

ويدخل فريق الأهلى مباراة اليوم تحت قيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، وهو يبحث عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث لكى يواصل مطاردته للفريق الأبيض على صدارة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الثانى برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، جمعها من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراتين، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.

وحرص موسيمانى على عقد جلسات مطولة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بضرورة تحقيق الفوز بمباراة القمة، حتى يواصل منافسته على صدارة الدورى.

وحذر المدرب الجنوب إفريقى، مدافعى الفريق الأحمر، فى التدريبات الأخيرة، من محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، حيث قرر فرض رقابة لصيقة على اللاعب لإيقاف خطورته ومنعه من صناعة الفرص لزملائه والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأحمر دخول الفريق معسكرا مبكرا قبل المباراة بـ48 ساعة من أجل زيادة تركيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

ويغيب عن صفوف الأهلى فى مباراة اليوم كل من ناصر ماهر وجونيور أجايى وعلى معلول وحمدى فتحى. ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من، فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هانى، خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وأمامهما: طاهر محمد طاهر، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، خط الهجوم: محمد شريف.

فى حين يدخل فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتريون، مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات بعد تغلبه فى الجولة الماضية على سموحة بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات أمام المارد الأحمر، فى ظل صراع الصدارة بين الفريقين على المركز الأول. ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز فى 13 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراتين، أحرز لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا. وعقد المدير الفنى الفرنسى جلسات مع اللاعبين، خلال الساعات الماضية، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على الغريم التقليدى والظهور بمستوى مميز، حتى يحافظ على صدارة جدول الدورى، ولمصالحة الجماهير بعد فقدان بعض النقاط فى المباريات الأخيرة، ولتعويض الخسارة التى منى بها الفريق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وحرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، ونائبه هشام إبراهيم، وسامى صبحى أمين الصندوق وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مران الفريق قبل انتظام اللاعبين فى معسكر مغلق، لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل المباراة الهامة.

واستقر الجهاز الفنى للفريق الأبيض على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلى، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من، فى حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، وأمامهما الثلاثى: أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: حميد أحداد.