الأهلي والزمالك .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي يواجه غريمه التقليدي الزمالك اليوم الأثنين ضمن منافسات الأسبوع 21 على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021.

الأهلي يواجه غريمه التقليدي الزمالك اليوم الأثنين ضمن منافسات الأسبوع 21 على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي يواجه غريمه التقليدي الزمالك اليوم الأثنين ضمن منافسات الأسبوع 21 على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، سيتم إذاعة اللقاء على شبكة أون سبورت المالكة الحصرية لمباريات الدوري المصري.

محمد الشناوي

بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني

أليون ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمد شريف

محمد عواد

محمود الونش – أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – حازم إمام

فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما

شيكابالا – أشرف بن شرقي – حميد أحداد