شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصرى 2021 .. أحمد ياسر ريان يصل للصدارة بهدفين في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021، اقتحم أحمد ياسر ريان سباق الهدافين وتصدر برفقة لاعبو الفرق المصرية.

ترتيب هدافى الدورى المصرى

1- أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا 10 أهداف

1- أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك 10 أهداف

1- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 10 أهداف

1-عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

2- حسام حسن مهاجم فريق سموحة 9 أهداف

2- محمد شريف مهاجم الأهلي 9 أهداف

3-يوسف أوباما لاعب الزمالك 8 أهداف

4- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش 6 أهداف

5-أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 5 أهداف

فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

رباعية سيراميكا سجلها أحمد ياسر ريان هدفين، وهدف لكل من شادي حسين وأحمد محسن.

بينما سجل رمضان صبحي ودودو الجباس ثنائية بيراميدز.