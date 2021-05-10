القيعي: لن ننسحب.. سنتخذ قرارات قوية.. وهناك قرار ضد كارتيرون بسبب تعليماته لأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عدلي القيعي مستشار إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، أن القلعة الحمراء ستتخذ إجراءات وصفها بالقوية للدفاع عن حقوقها، من بينها إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورد القيعي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، على التصريحات التي أدلى بها باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشأن رغبته في وجود عدالة تحكيمية خلال لقاء القمة القادم.

وقال القيعي: "هناك من يتمنى إتخاذ الأهلي لقرار بالانسحاب من الدوري لكننا لن ننسحب وسنتخذ إجراءات قوية، لن نترك فرصة للدفاع عن حقوقنا ونهدرها حتى وإن كان عن طريق اللجوء إلى فيفا".

وأكمل: "حسن مصطفى (رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد) مصري، والجميع يعرف ماذا فعل لكرة اليد العالمية والمصرية، لقد أتى بكأس العالم إلى مصر في وقت صعب ونظم بطولة ممتازة، في الجانب الآخر لدينا هاني أبو ريدة الذي هو أقدم من رئيس فيفا والأقدم في الاتحاد الأفريقي، ولكن ما هو انعكاس وجوده على الكرة المصرية؟".

وأضاف: "أحمد مجاهد (رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري) أحد الكوادر الواعية ولديه القدرة على العمل لصالح الكرة المصرية، خاصة أنه يتمتع بثقة عراب الكرة المصرية هاني أبو ريدة، الثنائي يمتلك القدرة لكن لماذا لا يحدث تنظيم لكرة القدم في مصر، أبسط مثال على ذلك هو الفوضى التي حدثت في دوري مواليد 1999".

وأردف: "أشعر أن نية استكمال الدوري موجودة لأنه توجه دولة وليس اتحاد الكرة فقط، لقاء القمة ضد الزمالك قد يكون حاسمًا لأن تسير الأمور في نصابها الصحيح، أتمنى من أمين عمر أن يستجيب لحكام الفيديو وأن يخرج باللقاء لبر الأمان".

وأكمل: "إذا كان كارتيرون يريد العدل فنحن قبله نريد ذلك، حزنت للغاية -وقت تواجده مديرًا فنيًا للأهلي- عندما أعطى وليد أزارو تعليمات بقطع قميصه وخسرنا دوري الأبطال بسبب هذا التصرف، هذه ليست تصرفات الأهلي وكانت من أسباب إتخاذ قرار بشأنه بعدها".

واختتم: "التحفيل ليس اختصاص المسؤولين، عندما أجلس مع أصدقائي فأنا بارع في الأمر ولكن عندما أكون مسؤولًا فهذا ليس اختصاصي، كيف يخرج مسؤول يرد على رئيس نادي ويقول له -تريد إعادة المباراة وقمنا بإعادة بثها-، البعض يشعر أنه بطل قومي عندما يقوم بذلك وهذا غير صحيح".