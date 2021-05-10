شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني»: سنضاعف عقدة الزمالك بالانتصار.. و«كارتيرون»: قادرون على الفوز وتوسيع الفارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، إن فريقه جاهز لمباراة القمة المقررة أمام الزمالك، اليوم الإثنين، مشددًا على أنه أعد الخطة التى سيباغت بها أصحاب الفانلة البيضاء من أجل تحقيق الفوز عليهم ومضاعفة العقدة الأهلاوية، «بعدما نجحنا فى الفوز عليهم مرتين متتاليتين، الأولى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والثانية فى الشهر المنقضى عندما فزنا عليهم بهدفين مقابل هدف». وأضاف «موسيمانى» أن الفريقين بمثابة كتاب مفتوح، إلا أن ما يميز لاعبى فريقه هو الخبرات الكبيرة التى يتحلون بها، والتى يجيدون التعامل بها مع مثل هذه المباريات.

ونفى «موسيمانى» أن يكون للغيابات أى تأثير على فريقه خلال المباراة المقبلة، مشددًا على أنه رغم غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين عن تلك المواجهة، فإن جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة يمثلون قوة ضاربة، وبمقدورهم تحقيق الفوز وتمثيل الأهلى بجدارة. من جانبه، شدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على أن فريقه جاهز للثأر من الأهلى والتأكيد على أحقيته فى صدارة جدول المسابقة، والتأكيد للجميع أن ما حدث فى آخر مباراتين لا يعبر عن المستوى الحقيقى لفريق الزمالك، الذى يضم بين صفوفه مجموعة متميزة من أفضل اللاعبين. وشدد «كارتيرون» على أنه ولاعبيه تعاهدوا على تحقيق الفوز على الأهلى لمصالحة الجماهير، التى عبرت عن غضبها عقب آخر خسارة فى الدورى من الأهلى، «خصوصًا أننا كنا الأفضل فى معظم فترات المباراة». وأكد «كارتيرون» أن جميع اللاعبين الموجودين فى الزمالك على مستوى عالٍ ومتميز، ولديهم القدرة العالية فى تحقيق الفوز على الأهلى وتوسيع فارق النقاط.