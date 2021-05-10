شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وساديو ماني يتصالحان داخل ليفربول بعد عام من الخصام (فيديو صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ساديو ماني، «العدو اللدود»، للنجم المصري داخل المستطيل الأخضر خلال الفترات الماضية، شهدت مباراة ليفربول وساوثهامبتون التي أقيمت مساء السبت، عودة الوئام بين النجمين، المصري، والسنغالي، خاصة وأن «مو» صنع هدفه الأول منذ فترة طويلة، لأسد التيرانجا، الذي تمكن ماني من إسكان الكرة في شباك فريق ساثهامبتون.

شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، قالت أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن هدف ماني الذي جاء من صناعة محمد صلاح، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معًا هذا الموسم في البريميرليج، خاصة وأن آخر هدف اشترك فيه الثنائي بقميص ليفربول داخل البريميرليج كان شهر يونيو من العام الماضي، خلال لقاء كريستال بالاس.

محمد صلاح وساديو ماني في إحدى لقاءات ليفربول

وكانت الأنانية عنوان ساديو ماني داخل المستطيل الأخضر مع محمد صلاح خلال المباريات الماضية، والتى تسببت في مشاكل كثيرة بين النجمين، وكانت أيضا بعد اللقطات التلفزيونية تظهر غضب صلاح من ماني، ولكن وفقا لما أكدته شبكة أوبتا، أن الؤام عاد بينهما بعدما صنع محمد صلاح هدفا للسنغالي في لقاء ساثهامبتون.

وأنهى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أطول سلسلة مباريات له بدون تسجيل أهداف على ملعب آنفيلد في البريميرليج، بعدما هز شباك ساوثهامبتون، وسجل ماني أول هدف بالبريميرليج على ملعب آنفيلد، بعد 9 مباريات منذ أن سجل آخر أهدافه على ملعب فريقه.