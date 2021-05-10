الامارات | انتهاء مسيرة أمين وخميس مع «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسيرة أمين وخميس مع «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات، عبر حسابه الرسمي، عدم تجديد عقد لاعبي الفريق الأول، حسن أمين وسعد خميس، للموسم المقبل، الذي سيلعب فيه الفريق في دوري الخليج العربي، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى، وقدمت إدارة «الصقور» الشكر للاعبين على الجهود الكبيرة التي بذلاها، متمنية لهما النجاح في مسيرتهما الرياضية.

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