الامارات | النصر السعودي يستقر على عودة الأوزبكي ماشاريبوف وقيده آسيوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يستقر على عودة الأوزبكي ماشاريبوف وقيده آسيوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر قررت عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بعد إعارته لنادي شباب الأهلي.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة، فإن ماشاريبوف سيتم قيده في قائمة النصر بدلاً من الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

كما أوضحت أن البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، أكد حاجته لخدمات اللاعب الأوزبكي، خصوصاً في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي ستقام في منتصف سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر ستقوم بتسجيل ماشاريبوف في قائمته الآسيوية بدلاً من الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويبدو قريباً بشدة من الرحيل عن الفريق.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف، البالغ من العمر 27 عاماً، في يناير الماضي، قادماً من باختاكور الأوزبكي، حيث كان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، لكن النادي تم حرمانه من التعاقدات، بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، لتتم إعارة اللاعب إلى شباب الأهلي.

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