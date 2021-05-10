الامارات | 17 فرضية لنهاية دوري الخليج العربي المنتظرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فرضية لنهاية دوري الخليج العربي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبت الجولة 25 من دوري الخليج العربي لكرة القدم أن تحسم هوية البطل، ليستمر الصراع قائماً بين الجزيرة وبني ياس حتى المرحلة الأخيرة، التي تقام جميعها في توقيت واحد عند العاشرة من مساء الغد.

ونجح الجزيرة في تحقيق فوز مهم على ملعبه بهدفين دون رد، ليستمر في الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما أكرم بني ياس مضيفه الظفرة، وفاز عليه بخماسية نظيفة في أكبر نتيجة تجمع الفريقين معاً في بطولة الدوري.

وخلّفت الجولة 25 مساء الجمعة، «17 فرضية» للنهاية المنتظرة لدوري الخليج العربي في ما يتعلق بالصراع على اللقب، وهوية الفريق الثاني الذي سيلحق بفريق حتا إلى دوري الهواة، والصراع الدائر بين الشارقة وشباب الأهلي والنصر على حجز مقعدين لدوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.

وبات الجزيرة في حاجة للفوز على خورفكان في الجولة الأخيرة، ليتوج رسمياً بطلاً لدوري الخليج العربي، دون النظر إلى نتيجة منافسه بني ياس الذي يلتقي الوحدة في الشامخة، فيما قد يضمن التعادل للجزيرة أو الخسارة تتويجه باللقب، شريطة أن تنتهي مواجهة السماوي والعنابي بالنتيجة نفسها، فيما لم يعد الفوز وحده يكفي بني ياس للتويج باللقب، إذ سيكون عليه انتظار هدية خورفكان بالفوز أو التعادل أمام المتصدر.

وتعقدت الأمور بين عجمان والفجيرة في الصراع الدائر بينهما على البقاء في دوري الخليج العربي، بعد أن استقبل البرتقالي خسارة كبيرة على ملعبه أمام الشارقة صفر-3، في حين تعادل الفجيرة مع مستضيفه خورفكان من دون أهداف.

ولم يعد أمام البرتقالي أي خيارات سوى الفوز على الفجيرة في المباراة الأخيرة التي ستجمعهما بالجولة 26 لضمان البقاء رسمياً دون النظر إلى مباراة الفجيرة مع الوحدة المؤجلة من الجولة 24، والتي تقام 15 الجاري، بينما سيتوجب على رجال المدرب أيمن الرمادي انتظار نتيجة لقاء الفجيرة والوحدة، إذا ما تعادلوا بأي نتيجة.

وتبدو فرصة الفجيرة أفضل نسبياً من عجمان، إذ يدخل اللقاء بفرصتين، الأولى الفوز وضمان البقاء رسمياً دون الحاجة لمباراة العنابي، أو التعادل شريطة أن يتعادل أو يفوز على الوحدة.

واقترب الشارقة بنسبة كبيرة من ضمان مقعد له في البطولة الآسيوية بعد فوزه على عجمان، إذ سيضمن فوزه على اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة حسم المركز الثالث، دون النظر إلى نتيجة مباراة النصر مع شباب الأهلي.

ووضع النصر نفسه في مأزق كبير، بعد أن فرّط في الفوز على الوحدة الذي تقدم عليه بهدفين، ليتعادل في النهاية 2-2 ويتراجع إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ولم يقدم العين أي جديد في تلك الجولة، إذ تلقى خسارة أخرى أمام الجزيرة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس.

واستمرت انتفاضة الوحدة مع مدربه الهولندي تين كات في أول ظهور له بعد المشاركة الآسيوية، إذ استطاع أن يعود من بعيد في مباراته ضد النصر ويحقق التعادل، ليواصل عقدته التاريخية للعميد.

ودفع اتحاد كلباء الثمن باهظاً أمام حتا، وقدم له هدية وداع دوري المحترفين، بعد أن استقبل خسارة هي الأكبر له هذا الموسم برباعية نظيفة، فيما لايزال الظفرة يدفع ضريبة نتائجه السلبية مع مدربه السوري محمد قويض، وتلقى خسارة ثقيلة من الظفرة بخمسة أهداف.

ولعب خورفكان مباراته أمام الفجيرة بنزاهة وشرف، رغم عدم حاجته لنتيجة اللقاء، بعد أن ضمن مقعداً في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، وفرض عليه التعادل السلبي من دون أهداف.

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق للجولة 25، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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