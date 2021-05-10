الامارات | «أميلاند» بطل كأس الوثبة.. و«فوتو فينيش» يحدد المركز الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «أميلاند» بطل كأس الوثبة.. و«فوتو فينيش» يحدد المركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الجواد «أميلاند» لبرنارد فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة مايكل فورست، فوزاً صعباً من خصومه في سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري ايشا، أول من أمس، على مضمار داكس الفرنسي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموّه العالمي.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس: «تقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم، التي شهدت نجاحاً واهتماماً كبيراً، وتنافس في السباق البالغة جائزته المالية 14 ألف يورو، 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، على المضمار العشبي لمسافة 2300 متر».

وأضافت: «جاء فوز البطل (أميلاند) بفارق رأس عن (سرحان) بإشراف فرانسو روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وقطع البطل المنحدر من نسل (جاسكو دو كايرو) مسافة السباق في زمن قدره 2:44:00 دقيقة، وتم اللجوء لجهاز الـ(فوتو فينيش) لتحديد المركز الثالث الذي جاء مناصفة بين (صباح) لياس لإدارة السباقات، بقيادة الفارس أورتيز مندزابل، وإشراف المدرب دو جوليمين، و(حا أحلم الأحلام) لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد ايجوم».

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