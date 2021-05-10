الامارات | نادي الشارقة يستعرض آلية انتقاء اللاعبين الموهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يستعرض آلية انتقاء اللاعبين الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي المدفع، خطط وبرامج تطوير المدربين، وآلية تصنيف وانتقاء اللاعبين الموهوبين. وذكر نادي الشارقة عبر «تويتر» أن المدفع اطلع كذلك على تقرير حول عمل طاقم أكاديمية «أياكس»، الشريك الفني لأكاديمية النادي، وأبرز التحديات.

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